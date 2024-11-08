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«Мой путь направлен на создание наследия». Джон Джонс дал ответ критикам

«Мой путь направлен на создание наследия». Джон Джонс дал ответ критикам
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс ответил критикам, которые обвиняют его в намеренном уклонении от поединка с временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом.

«На данном этапе моей карьеры каждое решение продиктовано целью. Мой путь не продиктован шумихой или посторонними мнениями — он направлен на создание наследия, которое говорит само за себя, шаг за шагом. Я здесь, чтобы делать то, что правильно для моей карьеры и моего наследия, с ясным и непоколебимым видением. Я сосредоточен и целеустремлён и полностью контролирую себя. История продолжается, и она разворачивается именно так, как я себе представлял», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

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