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Дана Уайт ответил, собирается ли он войти в администрацию президента США Дональда Трампа

Дана Уайт ответил, собирается ли он войти в администрацию президента США Дональда Трампа
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Президент лиги UFC Дана Уайт ответил, собирается ли он продолжить политическую деятельность и планирует ли войти в администрацию президента США Дональда Трампа.

«Дональд Трамп — один из моих очень хороших друзей. Он отлично поработал в свой последний срок на посту президента, и я знаю, что Дональд будет работать ещё лучше следующие четыре года. У меня нет личных политических устремлений», — приводит слова Уайта портал BJ Penn.

Напомним, Дональд Трамп и Дана Уайт имеют дружеские отношения на протяжении многих лет. А с 2016 года Дана содействует Дональду на политической арене, выступая на съездах республиканской партии с речами в его поддержку.

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