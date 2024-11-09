Дана Уайт ответил, собирается ли он войти в администрацию президента США Дональда Трампа

Президент лиги UFC Дана Уайт ответил, собирается ли он продолжить политическую деятельность и планирует ли войти в администрацию президента США Дональда Трампа.

«Дональд Трамп — один из моих очень хороших друзей. Он отлично поработал в свой последний срок на посту президента, и я знаю, что Дональд будет работать ещё лучше следующие четыре года. У меня нет личных политических устремлений», — приводит слова Уайта портал BJ Penn.

Напомним, Дональд Трамп и Дана Уайт имеют дружеские отношения на протяжении многих лет. А с 2016 года Дана содействует Дональду на политической арене, выступая на съездах республиканской партии с речами в его поддержку.