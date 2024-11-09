Чендлер — о планах на 2025 год: титул — моя цель номер один, но у меня есть дело с Конором

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер рассказал о своих планах на 2025 год.

«Титул — моя цель номер один, но есть незаконченное дело. Чендлер против Макгрегора. Эту главу нужно закрыть в какой-то момент. Конор хочет этот бой. Он открыто говорил об этом в интервью. Очевидно, я хочу этот бой. Кроме того, Ислам, вероятно, будет драться в конце января. Но он не сможет драться до июня или июля из-за Рамадана. А я не хочу ждать так долго, поэтому могу в марте провести бой с Конором.

Так что вы увидите Чендлер против Оливейры, Чендлер против Конора, Чендлер против махачева, и Чендлер против Холлоуэя. Самая безумная серия из четырех боёв за 12 месяцев, которую кто-либо когда-либо видел», — приводит слова Чендлера портал Bloody Elbow.