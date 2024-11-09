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Тренер Тайсона: Майк сейчас намного лучше, чем был, когда дрался с Роем Джонсом

Тренер Тайсона: Майк сейчас намного лучше, чем был, когда дрался с Роем Джонсом
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Тренер 58-летнего легендарного боксёра Майка Тайсона Рафаэль Кордейро рассказал о состоянии своего подопечного за неделю до официального боя с блогером Джейком Полом.

«Майк сейчас намного лучше, чем был, когда дрался с Роем Джонсом. Четыре года спустя, в 58 лет, он лучше, чем был в 54 года. Он увидел всё правильное и неправильное, что он сделал, и исправил это. В этом красота боя. У него хорошая энергия. Мы находимся в идеальное время и в идеальном месте. Майк собрал всё воедино, морально и физически. Мы очень взволнованы», — сказал Кордейро на пресс-конференции.

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоится боксёрский поединок между 58-летним Майком Тайсоном и 27-летним блогером Джейком Полом. Бой будет носить статус официального и пройдёт в формате восьми раундов по две минуты. Ранее, в ноябре 2020 года, Тайсон провёл восьмираундовый выставочный бой с Роем Джонсом-младшим, по итогам которого была зафиксирована ничья раздельным решением.

Видео: Майк Тайсон показал, как готовится к бою с Джейком Полом

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