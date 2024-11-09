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Анатолий Малыхин проиграл титул One в бою с Умаром Кейном

Анатолий Малыхин проиграл титул One в бою с Умаром Кейном
Анатолий Малыхин
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В ночь с 8 на 9 ноября в Бангкоке (Таиланд) состоялся большой турнир по смешанным единоборствам, организованный лигой One, где в главном событии шоу российский тройной чемпион Анатолий Малыхин утратил свой титул в бою с сенегальцем Умаром Кейном.

Прочие бои 2024. ONE 169
Анатолий Малыхин — Умар Кейн (W)
09 ноября 2024, суббота. 08:55 МСК
Умар Кейн
Окончено
SD
Анатолий Малыхин

Стартовый раунд остался за Кейном, который был более точен и эффективен в своих действиях. Кроме того, Малыхин дважды хватался за канаты и был оштрафован за это на один балл.

Начиная со второго раунда Малыхин стал выравнивать ситуацию в ринге и был лучше в стойке, но Кейн сохранял свой рабочий темп и не переставал доносить до цели свои атаки.

Решающими стали заключительные раунды. В итоге бой продлился всю дистанцию и вердикт судей был следующим — раздельное решение в пользу Кейна.

Этот бой стал первым в карьере Малыхина, который продлился все отведённые раунды.

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