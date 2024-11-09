Сегодня, 9 ноября, в Бангкоке (Таиланд) в главном событии турнира One, теперь уже бывший чемпион организации в тяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин потерпел первое в карьере поражение, уступив раздельным решением судей сенегальцу Умару Кейну по итогам пяти раундов боя.

Малыхин — первый в истории лиги One обладатель трёх чемпионских титулов. Свой первый пояс он выиграл именно в тяжёлом дивизионе, одержав победу над белорусом Кириллом Грищенко. Затем он выиграл пояс в полутяжёлом и среднем весе, отобрав эти пояса у Ренье де Риддера.

Послужной список Малыхина состоит из 14 побед всего при одном поражении.