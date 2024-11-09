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Тренер Тайсона: ударов Майка не выдерживают даже качественные лапы, они разрываются

Тренер Тайсона: ударов Майка не выдерживают даже качественные лапы, они разрываются
Майк Тайсон
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Тренер легендарного 58-летнего Майка Тайсона Рафаэль Кордейро рассказал, как его подопечный разрывал своими ударами качественную экипировку во время отработки ударов на лапах.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Это была качественная экипировка, но даже она не выдержала мощных ударов Майка. А теперь представьте, что будет с лицом Джейка Пола во время их поединка?» — приводит слова Кордейро talksport.

Напомним, бой Майка Тайсона и Джейка Пола состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США), где он возглавит большой вечер профессионального бокса. Поединок официально санкционирован и пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты.

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