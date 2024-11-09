Тренер Тайсона: ударов Майка не выдерживают даже качественные лапы, они разрываются

Тренер легендарного 58-летнего Майка Тайсона Рафаэль Кордейро рассказал, как его подопечный разрывал своими ударами качественную экипировку во время отработки ударов на лапах.

«Это была качественная экипировка, но даже она не выдержала мощных ударов Майка. А теперь представьте, что будет с лицом Джейка Пола во время их поединка?» — приводит слова Кордейро talksport.

Напомним, бой Майка Тайсона и Джейка Пола состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США), где он возглавит большой вечер профессионального бокса. Поединок официально санкционирован и пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты.