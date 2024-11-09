«Надо больше пахать». Фомичёв — про первое поражение Малыхина

Известный боец на голых кулаках Олег «Фомич» Фомичёв, выступающий в лиге RCC Hard, дал свой комментарий по поводу первого в карьере поражения тройного чемпиона лиги One Анатолия Малыхина от сенегальца Умара Кейна.

«В день боя очень сложно смотреть другие бои, но Малыхина выбрался посмотреть. Жалко, что так вышло, но думаю, что надо ещё больше пахать, чтобы больше быть в фокусе и дышать чуть лучше. Здорово, что в этом весе драма! Тяжёлый вес — самый интересный!» — сказал Фомичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, сегодня в Бангкоке (Таиланд) Малыхин проиграл Кейну раздельным решением судей по итогам пяти раундов боя, уступив ему титул в тяжёлом весе. Что касается Фомичёва, то он уже сегодня, 9 ноября, в Тюмени проведёт бой на голых кулаках против популярного Гаджи «Автомата» Наврузова в главном событии турнира RCC Hard 11.