Копылов прокомментировал сенсационное поражение Малыхина

Российский средневес UFC Роман Копылов, который также является одноклубником Анатолия Малыхина по команде «Рать», прокомментировал первое в карьере поражение своего товарища.

«Был уверен на 100% в победе Толи, однако Кейн был отлично готов: работал в двух стойках, хорошо держал удар и не давал бороться. Анатолий был активнее, давил, больше попадал, контролировал, но исход боя решили жёлтая карточка, рассечение и нокдаун в пятом раунде. Считаю, что это не лучшая форма Толи, и в реванше Малыхин сделает выводы и вернёт свой пояс», — сказал Копылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, сегодня, 9 ноября, в Бангкоке (Таиланд) Малыхин проиграл свой титул One в тяжёлом весе сенегальцу Умару Кейну, уступив раздельным решением судей по итогам пяти раундов.