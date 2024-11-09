Определился обязательный претендент на бой с Василием Ломаченко

Сегодня, 9 ноября, в Норфолке (США) состоялся большой вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе, которым владеет украинец Василий Ломаченко. Этот статус был разыгран между американцем Кишоном Дэвисом и аргентинцем Густаво Лемосом.

Дэвис буквально уничтожил своего соперника, который вышел на этот бой со значительным перевесом в 3 кг. Уже во втором раунде Лемос трижды побывал в нокдауне, после чего рефери принял решение остановить это избиение.

Таким образом, Дэвис стал обязательным претендентом на титул IBF и одним из кандидатов на следующий бой с Ломаченко.