Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Определился обязательный претендент на бой с Василием Ломаченко

Определился обязательный претендент на бой с Василием Ломаченко
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, в Норфолке (США) состоялся большой вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе, которым владеет украинец Василий Ломаченко. Этот статус был разыгран между американцем Кишоном Дэвисом и аргентинцем Густаво Лемосом.

Дэвис буквально уничтожил своего соперника, который вышел на этот бой со значительным перевесом в 3 кг. Уже во втором раунде Лемос трижды побывал в нокдауне, после чего рефери принял решение остановить это избиение.

Таким образом, Дэвис стал обязательным претендентом на титул IBF и одним из кандидатов на следующий бой с Ломаченко.

Материалы по теме
Кишон Дэвис готов провести бой с Василием Ломаченко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android