Гольцов отреагировал на поражение Малыхина в титульном поединке

Российский тяжеловес, выступающий в лиге PFL, Денис Гольцов прокомментировал поражение чемпиона лиги One в нескольких весовых категориях Анатолия Малыхина на сегодняшнем турнире One 169.

«Думаю, что весогонка и переход из дивизиона в дивизион повлиять на него не должны были. Тем более предыдущий бой был очень давно. Должен был успеть восстановиться», — сказал Гольцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, турнир One 169 состоялся сегодня, 9 ноября, в Бангкоке (Таиланд), где в главном событии шоу Малыхин потерпел поражение от сенегальца Умара Кейна раздельным решением судей по итогам пяти раундов и уступил ему пояс в тяжёлом дивизионе.