Анатолий Малыхин записал видеообращение после первого поражения в карьере

Известный российский чемпион лиги One в трёх дивизионах Анатолий Малыхин прокомментировал первое в карьере поражение. Ранее Малыхин уступил титул в тяжёлой весовой категории сенегальцу Умару Кейну.

«Хорошая оса меня цапнула (о своей гематоме), братва (смеётся). Всех вижу, кто пишет слова поддержки, всем спасибо. Всё чётко. В жизни такое бывает: когда-то мы радуемся победам, когда-то оступаемся — это наша жизнь, она из этого и состоит. Бывает всё хорошо, а когда-то не очень. Живите братья, газуйте, победы, поражения — на всё воля божья», — сказал Малыхин на видео, опубликованном на своей странице в социальных сетях.

Турнир по смешанным единоборствам One 169 состоялся в Бангкоке (Таиланд), где в главном событии шоу Малыхин проиграл Кейну раздельным решением судей.