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Малыхин: Умар хорошо выполнил свою работу и силён физически

Малыхин: Умар хорошо выполнил свою работу и силён физически
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Чемпион лиги One в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин поблагодарил фанатов за поддержку после первого в карьере поражения на турнире One 169, где он уступил раздельным решением судей сенегальцу Умару Кейну и проиграл ему титул чемпиона организации в тяжёлом весе.

«Братва, всем спасибо, кто поддерживал в этот раз. Хоть и не удалось мне одержать победу, но многие люди мне звонили, даже те, кто никогда не интересовался боями, и говорили «Толя, ты нас объединил!» Хотелось победить, но поздравляю Умару, он хорошо выполнил свою работу и силён физически. Вам спасибо, спасибо всем, кто рядом, будем держать газ», — сказал Малыхин в видеообращении, опубликованном на своей странице в социальных сетях.

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09 ноября 2024, суббота. 08:55 МСК
Умар Кейн
Окончено
SD
Анатолий Малыхин
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