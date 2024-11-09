Менеджер Анатолия Малыхина прокомментировал его первое поражение в карьере

Менеджер чемпиона лиги One в трёх дивизионах Анатолия Малыхина Александр Скаредин прокомментировал первое в карьере поражение своего клиента, отметив, что в процессе подготовки у бойца возникли проблемы со здоровьем.

«Не хотел бы сейчас касаться вопроса решения судей – согласен, не согласен… В первую очередь мы команда. По бою – Анатолий был не похож сам на себя в первую очередь физически. Мы встречались во время его лагеря.

Толя много пахал, на фоне этого были проблемы со здоровьем, в этом лагере были и стафилококк, и отравление. Не хочу использовать эти обстоятельства как отговорку. Проговорим, отдохнём, внесём коррективы. Пояс тяжёлого веса снова будет у Сладкого», — приводит слова Скаредина «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 9 ноября, в Бангкоке (Таиланд) Малыхин проиграл раздельным решением судей сенегальцу Умару Кейну, уступив ему титул чемпиона в тяжёлом весе.