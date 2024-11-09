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Менеджер Анатолия Малыхина прокомментировал его первое поражение в карьере

Менеджер Анатолия Малыхина прокомментировал его первое поражение в карьере
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Менеджер чемпиона лиги One в трёх дивизионах Анатолия Малыхина Александр Скаредин прокомментировал первое в карьере поражение своего клиента, отметив, что в процессе подготовки у бойца возникли проблемы со здоровьем.

Прочие бои 2024. ONE 169
Анатолий Малыхин — Умар Кейн (W)
09 ноября 2024, суббота. 08:55 МСК
Умар Кейн
Окончено
SD
Анатолий Малыхин

«Не хотел бы сейчас касаться вопроса решения судей – согласен, не согласен… В первую очередь мы команда. По бою – Анатолий был не похож сам на себя в первую очередь физически. Мы встречались во время его лагеря.

Толя много пахал, на фоне этого были проблемы со здоровьем, в этом лагере были и стафилококк, и отравление. Не хочу использовать эти обстоятельства как отговорку. Проговорим, отдохнём, внесём коррективы. Пояс тяжёлого веса снова будет у Сладкого», — приводит слова Скаредина «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 9 ноября, в Бангкоке (Таиланд) Малыхин проиграл раздельным решением судей сенегальцу Умару Кейну, уступив ему титул чемпиона в тяжёлом весе.

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