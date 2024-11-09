Карлос Пратес рассказал о планах после возможной победы над Нилом Магни

Участник главного боя турнира UFC Fight Night 247, который пройдёт в ночь с 9 на 10 ноября в Лас-Вегасе, бразилец Карлос Пратес полностью уверен в своей победе над американцем Нилом Магни и уже сейчас строит планы на будущее в карьере.

«Я думаю, что уйду далеко вперёд, если одержу победу над Нилом Магни. Я буду высоко в рейтинге, и нет смысла больше планировать драться с Рэнди Брауном. Он убежал от меня один раз, нет смысла гоняться за ним, хотя я думаю, что он намного легче Нила Магни. Я смотрел на рейтинги и прикинул, что в следующем бою могу драться в Австралии в феврале [на UFC 312]. Возможно, вызову Джека Деллу Маддалену», — приводит слова Пратеса MMA Fighting.