Анатолий Токов: Малыхину помешала скачка по дивизионам

Бывший боец Bellator, российский средневес Анатолий Токов прокомментировал первое в карьере поражение тройного чемпиона лиги One Анатолия Малыхина в главном бою турнира One 169 в Бангкоке (Таиланд).

«Малыхину помешала скачка по дивизионам. Считаю, что, если человек вес гоняет, в другом дивизионе ему тяжело. Он уходил ниже. А для тяжёлого веса физические кондиции нужно восстанавливать. Это как причина, да. Тяжёлый вес – одна физуха, вес ниже – другая. А обратно эту физуху возвращать тяжело», — сказал Токов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, сегодня, 9 ноября, в Бангкоке Малыхин потерпел поражение раздельным решением судей от сенегальца Умара Кейна и утратил свой чемпионский титул в тяжёлой весовой категории.