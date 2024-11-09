Токов: Малыхин сделает выводы и вернёт себе третий пояс

Бывший боец Bellator, россиянин Анатолий Токов считает, что его известный соотечественник, чемпион лиги One в нескольких весах Анатолий Малыхин способен вернуть утраченный пояс в тяжёлом дивизионе.

«Он всю жизнь в тяжёлом весе, там отлично себя чувствовал. Может быть, весогонка подвела, может, лагерь. Но считаю, что он в тяжёлом весе отлично себя чувствует. Сделает выводы и вернёт себе пояс», — сказал Токов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, сегодня, 9 ноября, в Бангкоке состоялся турнир One 169, где в главном событии шоу Малыхин проиграл раздельным решением судей сенегальцу Умару Кейну и утратил свой чемпионский титул в тяжёлом весе.