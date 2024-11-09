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Гольцов — о Малыхине: Кормье успешно дрался и в полутяжёлом, и в тяжёлом весе

Гольцов — о Малыхине: Кормье успешно дрался и в полутяжёлом, и в тяжёлом весе
Денис Гольцов
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Российский тяжеловес, выступающий в лиге PFL, Денис Гольцов сравнил достижения действующего чемпиона лиги One в нескольких весах Анатолия Малыхина с экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Даниэлем Кормье.

Прочие бои 2024. ONE 169
Анатолий Малыхин — Умар Кейн (W)
09 ноября 2024, суббота. 08:55 МСК
Анатолий Малыхин
Окончено
SD
Умар Кейн

«Кормье дрался и в полутяжёлом, и в тяжёлом весе. И показал, что можно это делать успешно. Между данными дивизионами нет особенной разницы», — сказал Гольцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, сегодня в Бангкоке (Таиланд) состоялся турнир по смешанным единоборствам One 169, где в главном событии шоу Малыхин потерпел поражение раздельным решением судей от сенегальца Умара Кейна и уступил ему чемпионский пояс в тяжёлом весе.

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