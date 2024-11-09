Гольцов — о Малыхине: Кормье успешно дрался и в полутяжёлом, и в тяжёлом весе

Российский тяжеловес, выступающий в лиге PFL, Денис Гольцов сравнил достижения действующего чемпиона лиги One в нескольких весах Анатолия Малыхина с экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Даниэлем Кормье.

«Кормье дрался и в полутяжёлом, и в тяжёлом весе. И показал, что можно это делать успешно. Между данными дивизионами нет особенной разницы», — сказал Гольцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, сегодня в Бангкоке (Таиланд) состоялся турнир по смешанным единоборствам One 169, где в главном событии шоу Малыхин потерпел поражение раздельным решением судей от сенегальца Умара Кейна и уступил ему чемпионский пояс в тяжёлом весе.