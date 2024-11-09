Валентина Шевченко приняла вызов Манон Фиоро

Чемпионка UFC в женском легчайшем дивизионе Валентина Шевченко приняла вызов одной из ведущих бойцов своей весовой категории Манон Фиоро, требовавшей от чемпионки уйти в отставку сразу после их боя, который, по её мнению, она должна выиграть.

«Ок. Но если проиграешь, то сама уйдёшь в отставку. Договорились? Невоспитанная первоклассница», — написала Шевченко на своей странице в социальных сетях.

Напомним, последний бой Шевченко состоялся в сентябре 2024 года, где она одержала победу единогласным решением судей в третьем противостоянии с экс-чемпионкой Алексой Грассо. До этого они успели свести бой вничью, а ещё ранее Грассо победила Шевченко удушающим приёмом в четвёртом раунде.