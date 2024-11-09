Джарон Эннис и Карен Чухаджян обменялись комментариями перед боем

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Джарон Эннис и обязательный претендент на этот титул Карен Чухаджян обменялись комментариями перед реваншем, который состоится в ночь с 9 на 10 ноября в Филадельфии (США).

Оба боксёра по очереди высказались на подкасте YouTube-канала Fight Hub TV:

Джарон Эннис: Врёт ли он по поводу того, что изменит тактику в реванше? Я не могу знать этого. Но знаю точно другое — он не получит титул в эту субботу. Сейчас уже неважно, что он там рассказывает и что планирует. Осталось просто выйти в ринг и порадовать фанатов красивым нокаутом. Этой яркой победой я сделаю серьёзное заявление о себе.

Карен Чухаджян: Эти два года мы очень упорно работали. Я становлюсь лучше и лучше с каждым днём. Я покажу мои изменения людям.