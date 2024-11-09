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Джарон Эннис и Карен Чухаджян обменялись комментариями перед боем

Джарон Эннис и Карен Чухаджян обменялись комментариями перед боем
Джарон Эннис
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Комментарии

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Джарон Эннис и обязательный претендент на этот титул Карен Чухаджян обменялись комментариями перед реваншем, который состоится в ночь с 9 на 10 ноября в Филадельфии (США).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Джарон Эннис — Карен Чухаджян
10 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Джарон Эннис
Не началось
Карен Чухаджян

Оба боксёра по очереди высказались на подкасте YouTube-канала Fight Hub TV:

Джарон Эннис: Врёт ли он по поводу того, что изменит тактику в реванше? Я не могу знать этого. Но знаю точно другое — он не получит титул в эту субботу. Сейчас уже неважно, что он там рассказывает и что планирует. Осталось просто выйти в ринг и порадовать фанатов красивым нокаутом. Этой яркой победой я сделаю серьёзное заявление о себе.

Карен Чухаджян: Эти два года мы очень упорно работали. Я становлюсь лучше и лучше с каждым днём. Я покажу мои изменения людям.

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