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Умар Кейн: настало моё время, Малыхин уже стар

Умар Кейн: настало моё время, Малыхин уже стар
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Новоиспечённый чемпион лиги One в тяжёлом весе сенегалец Умар Кейн дал комментарий после своей триумфальной победы над чемпионом в нескольких весовых категориях россиянином Анатолием Малыхиным в главном событии сегодняшнего турнира One 169.

Прочие бои 2024. ONE 169
Анатолий Малыхин — Умар Кейн (W)
09 ноября 2024, суббота. 08:55 МСК
Анатолий Малыхин
Окончено
SD
Умар Кейн

«Я был уверен, что одержу победу. Настало моё время. Малыхин — отличный соперник. Но сейчас настало моё время, он уже стар», — приводит слова Кейна пресс-служба ONE Championship.

Напомним, сегодня, 9 ноября, в Бангкоке (Таиланд) Умар Кейн одержал победу над Анатолием Малыхиным раздельным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс в тяжёлом дивизионе.

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