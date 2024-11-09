Умар Кейн: настало моё время, Малыхин уже стар

Новоиспечённый чемпион лиги One в тяжёлом весе сенегалец Умар Кейн дал комментарий после своей триумфальной победы над чемпионом в нескольких весовых категориях россиянином Анатолием Малыхиным в главном событии сегодняшнего турнира One 169.

«Я был уверен, что одержу победу. Настало моё время. Малыхин — отличный соперник. Но сейчас настало моё время, он уже стар», — приводит слова Кейна пресс-служба ONE Championship.

Напомним, сегодня, 9 ноября, в Бангкоке (Таиланд) Умар Кейн одержал победу над Анатолием Малыхиным раздельным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс в тяжёлом дивизионе.