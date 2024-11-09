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Анастасия Луканина и Олеся Посылкина завоевали золото на ЧМ по самбо в Астане

Анастасия Луканина и Олеся Посылкина завоевали золото на ЧМ по самбо в Астане
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20-летняя российская самбистка и дзюдоистка Анастасия Луканина завоевала золотую медаль чемпионата мира по самбо, который проходит с 8 по 10 ноября в Астане (Казахстан). В финальном поединке в весовой категории до 54 кг россиянка одержала победу над представительницей Казахстана Гульданой Алмуханбетовой.

Также в весовой категории до 72 кг золото завоевала Олеся Посылкина, победив белоруску Анжелу Жилинскую.

Напомним, 8 ноября в Астане стартовал чемпионат мира по самбо. Борьба идёт за 31 комплект медалей: по семь у мужчин и у женщин, ещё семь — в боевом самбо у мужчин, а также впервые — за семь комплектов наград в боевом самбо у женщин.

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