Рябов стал пятикратным чемпионом мира по самбо, у Зиннатова — серебро, у Фёдорова — бронза

Сегодня, 9 ноября, в Астане (Казахстан) на чемпионате мира по самбо представитель России Сергей Рябов в финальном поединке победил Аламана Коишунбаева в весовой категории до 88 кг. Таким образом, он стал пятикратным чемпионом мира в данной дисциплине.

Также Ролан Зиннатов завоевал серебряную медаль в категории до 71 кг, а Александр Фёдоров — бронзовую медаль в категории до 64 кг.

Напомним, чемпионат мира по самбо проходит в Астане с 8 по 10 ноября. В нём принимают участие спортсмены из более чем 75 стран мира. Сборная России выступает на соревновании под флагом ФИАС — Международной федерации самбо.