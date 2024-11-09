Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Елисеев и Анжела Гаспарян завоевали золото на ЧМ по самбо, у Нины Сердюк — бронза

Дмитрий Елисеев и Анжела Гаспарян завоевали золото на ЧМ по самбо, у Нины Сердюк — бронза
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, в Астане (Казахстан) на чемпионате мира по самбо в дисциплине «боевое самбо» представители России Дмитрий Елисеев и Анжела Гаспарян завоевали золотые медали в весовых категориях до 98 кг и до 80 кг соответственно. Также Нина Сердюк стала бронзовым призёром в весовой категории до 59 кг.

Напомним, чемпионат мира по самбо проходит в Астане с 8 по 10 ноября. В нём принимают участие спортсмены из более чем 75 стран мира. Сборная России выступает на соревновании под флагом ФИАС — Международной федерации самбо.

Кроме того, этот чемпионат стал первым, в котором появились такие дисциплины, как «женское боевое самбо» и «самбо для слепых».

Материалы по теме
Сенсация со знаком минус. Звезда сборной России остался без медали на ЧМ по самбо
Сенсация со знаком минус. Звезда сборной России остался без медали на ЧМ по самбо
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android