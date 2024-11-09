Дмитрий Елисеев и Анжела Гаспарян завоевали золото на ЧМ по самбо, у Нины Сердюк — бронза

Сегодня, 9 ноября, в Астане (Казахстан) на чемпионате мира по самбо в дисциплине «боевое самбо» представители России Дмитрий Елисеев и Анжела Гаспарян завоевали золотые медали в весовых категориях до 98 кг и до 80 кг соответственно. Также Нина Сердюк стала бронзовым призёром в весовой категории до 59 кг.

Напомним, чемпионат мира по самбо проходит в Астане с 8 по 10 ноября. В нём принимают участие спортсмены из более чем 75 стран мира. Сборная России выступает на соревновании под флагом ФИАС — Международной федерации самбо.

Кроме того, этот чемпионат стал первым, в котором появились такие дисциплины, как «женское боевое самбо» и «самбо для слепых».