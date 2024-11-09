Российские самбисты завоевали пять золотых медалей по итогу второго дня ЧМ по самбо

Российские самбисты завоевали пять золотых медалей по итогам второго дня чемпионата мира, который проходит в Астане (Казахстан). Также россияне добавили в свой актив одну серебряную медаль и две бронзовые медали.

Золотые медали завоевали:

— Анастасия Луканина (до 54 кг);

— Анжела Гаспарян (до 80 кг);

— Олеся Посылкина (до 72 кг);

— Сергей Рябов (до 88 кг);

— Дмитрий Елисеев (до 98 кг).

Серебряную медаль завоевал Ролан Зиннатов в весовой категории до 71 кг.

Бронзовые медали завоевали:

— Александр Фёдоров (до 64 кг);

— Нина Сердюк (до 59 кг).

Напомним, чемпионат мира по самбо проходит с 8 по 10 ноября. В нём принимают участие спортсмены из более чем 75 стран мира. Сборная России выступает на соревновании под флагом ФИАС — Международной федерации самбо.