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Чарльз Оливейра ответил, кто победит в вероятном реванше между Махачевым и Царукяном

Чарльз Оливейра ответил, кто победит в вероятном реванше между Махачевым и Царукяном
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра высказался о вероятном реванше между действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым и топовым армянским бойцом Арманом Царукяном.

«У Ислама и у Армана схожие стили. Они выйдут в октагон и будут обращать внимание на одни и те же вещи. Каждому из них следует быть внимательным и в стойке, и в партере. Думаю, Ислам фаворит в бою с Арманом. Он просто сильнее его. Но когда дело дойдёт до боя, победить сможет любой», — приводит слова Оливейры портал Bloody Elbow.

Напомним, в первом бою, который состоялся 20 апреля 2019 года, победу единогласным решением судей одержал Ислам Махачев.

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