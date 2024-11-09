«Меня не было в том бою. Я не дрался с ним». Чарльз Оливейра — о поражении Исламу Махачеву

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал своё поражение действующему обладателю титула UFC в категории до 70 кг россиянину Исламу Махачеву.

«Уже говорил — меня не было в том бою. Я не дрался с Исламом», — приводит слова Оливейры портал Bloody Elbow.

Напомним, поединок между Чарльзом и Исламом состоялся 22 октября 2022 года на турнире UFC 280, который прошёл в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

Бой завершился победой Махачева удушающим приёмом во втором раунде. Таким образом, россиянин завоевал чемпионский титул UFC в лёгком весе и с тех пор трижды защитил его.