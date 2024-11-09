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Фёдор Емельяненко назвал соперников, с которыми хотел бы подраться по правилам бокса

Фёдор Емельяненко назвал соперников, с которыми хотел бы подраться по правилам бокса
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Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко назвал потенциальных соперников, с которыми хотел бы подраться по правилам бокса.

«Сделал пару небольших операций — сейчас восстанавливаюсь. В ММА я уже не потяну в силу травм. Но бокс мне очень интересен. Я бы хотел быть самбистом, который ещё бьёт боксёров. Идут разные разговоры о разных соперниках. Андрей Орловский постоянно фигурирует и Мирко Кро Коп вроде как готов провести поединок», — сказал Емельяненко в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Напомним, в последнем поединке по правилам ММА, который состоялся 5 февраля 2023 года, Фёдор уступил техническим нокаутом в первом раунде бывшему бойцу UFC американцу Райану Бейдеру.

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