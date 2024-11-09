Чендлер: одержу победу над Махачевым или Царукяном — и стану старейшим чемпионом в 70 кг

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер считает, что в следующем году он победит действующего чемпиона UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева.

«Чендлер версии 1.0 жаждал крови, а Чендлер версии 2.0 жаждет титула. Я усовершенствовался и верю, что стану чемпионом в 2025 году. Стану самым высокорейтинговым бойцом, не считая Армана и Ислама. В какой-то момент я подерусь с победителем боя Махачев — Царукян, после чего подниму пояс чемпиона UFC над своей головой как старейший чемпион в лёгком весе», — приводит слова Майкла Чендлера портал Sherdog.