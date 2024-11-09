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Джон Джонс: было бы потрясно подраться с Алексом Перейрой. С его статусом сложно спорить

Джон Джонс: было бы потрясно подраться с Алексом Перейрой. С его статусом сложно спорить
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Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс объяснил, почему хотел бы подраться с чемпионом UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«Мой бой с Алексом Перейрой был бы потрясающим. Мы одного возраста, одних габаритов, и у него статус, который сложно оспорить. Американская публика его любит. Слышу, как люди говорят Chama, куда бы я ни пошёл. Это стоит того, чтобы снова выйти в октагон. Однако если Перейра не станет моим следующим соперником, то я буду ждать возможности двигаться дальше — быть хорошим отцом, бизнесменом или звездой кино», — приводит слова Джонса портал Sports Illustrated.

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