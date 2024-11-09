«Испытал разочарование». Джон Джонс — о победе над Сирилем Ганом на UFC 285

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс рассказал о своих эмоциях после победы над топовым бойцом UFC французом Сирилем Ганом.

«Победа над Сирилем Ганом — потрясающее воспоминание. Однако я помню, что одним из первых ощущений было небольшое разочарование. Помню, как сидел наверху клетки, празднуя победу, и подумал: «Чувак, всё произошло слишком быстро». Этому моменту предшествовали три года, много молитв, много работы с командой. Поэтому, когда всё закончилось за две минуты и четыре секунды, я почувствовал себя в некотором роде ограбленным.

Следующей эмоцией, которую я испытал, была благодарность за то, что я не травмировался и безупречно выполнял свою работу. Это были смешанные чувства, горько-сладкие. Чувствовал себя хорошо, как и в полутяжёлом весе», — приводит слова Джонса портал Bloody Elbow.