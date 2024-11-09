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Джон Джонс ответил, в каком случае он завершит карьеру бойца ММА

Джон Джонс ответил, в каком случае он завершит карьеру бойца ММА
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Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс ответил, в каком случае он завершит карьеру бойца смешанных единоборств.

«Чувствую, что от того, как пройдёт бой с Миочичем, будет зависеть моё решение о завершении карьеры. Одна из моих главных целей — победить легко. Если мне удастся этого добиться, то любопытство удержит меня в игре. Мне просто хотелось бы посмотреть на то, как далеко можно зайти в ММА.

Также я должен сказать, что доволен своей карьерой. Это было невероятно. И сейчас я работаю над тем, чтобы смотреть в зеркало и говорить себе, что мне удалось добиться достаточно и больше не надо ничего доказывать», — приводит слова Джонса портал BJ Penn.

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