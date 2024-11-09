Биспинг призвал лишить Джона Джонса пояса, если тот не будет драться с Аспиналлом

Член Зала славы UFC Майкл Биспинг заявил, что чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса надо будет лишить пояса, если тот в следующем бою не подерётся с Томом Аспиналлом.

«Реальность такова, что Джон Джонс является абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе. Поэтому если он выйдет на бой со Стипе и победит, то следующим его соперником станет Том Аспиналл — так устроен мир.

Если Джон этого не сделает, то это — как говорил Хабиб Нурмагомедов — полная чушь. Если он откажется драться с Томом в следующий раз, то нам придётся серьёзно поговорить о том, следует ли лишать этого человека титула.

Джон и Том должны подраться друг с другом [в следующем бою]. Однако он уже вызывает Алекса Перейру на бой за наследие. Знаю, что это будет звучать безумно, но я говорю это не как хейтер Джонса — если бы он выступал в боксе, то его следовало бы лишить титула. Это факт», — приводит слова Биспинга портал Bloody Elbow.