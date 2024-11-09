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Шара Буллет ответил, с кем хотел бы подраться в следующем бою — с Костой или с Пейджем

Шара Буллет ответил, с кем хотел бы подраться в следующем бою — с Костой или с Пейджем
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Топовый и непобеждённый боец UFC россиянин Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, ответил, с кем хотел бы подраться в следующем бою — с бразильцем Пауло Костой или с британцем Майклом Пейджем.

«Я бы с обоими на самом деле хотел подраться. С радостью разделить с ним клетку. Конечно, хотелось бы больше с Пейджем, поскольку Коста нестабильный. Часто на бои не выходит. Не хочу ждать поединка. Для меня бой — это праздник. А когда боя нет, то праздник портится.

Пейдж очень заряженный парень. Я на его поединке [с Ианом Гарри на турнире UFC 303] присутствовал в Лас-Вегасе. Он интересный парень. Я немного отличаюсь от него ментальностью, потому что в том месте, где я родился, там зарождаются воины. Любая битва для меня — это серьёзное событие. А он на расслабоне», — сказал Магомедов в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

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