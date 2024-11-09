«Звучит так, будто кто-то боится Тома». Анкалаев — о желании Джонса подраться с Перейрой

Топовый боец UFC россиянин Магомед Анкалаев отреагировал на желание действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса подраться с чемпионом UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«Звучит так, будто кто-то боится Тома [Аспиналла]», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, следующий бой Джон Джонс проведёт на турнире UFC 309, который состоится 17 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден». Его соперником будет экс-чемпион UFC в тяжёлом весе американо-хорват Стипе Миочич. Их поединок будет главным событием вечера.