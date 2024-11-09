Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Звучит так, будто кто-то боится Тома». Анкалаев — о желании Джонса подраться с Перейрой

«Звучит так, будто кто-то боится Тома». Анкалаев — о желании Джонса подраться с Перейрой
Комментарии

Топовый боец UFC россиянин Магомед Анкалаев отреагировал на желание действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса подраться с чемпионом UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«Звучит так, будто кто-то боится Тома [Аспиналла]», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, следующий бой Джон Джонс проведёт на турнире UFC 309, который состоится 17 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден». Его соперником будет экс-чемпион UFC в тяжёлом весе американо-хорват Стипе Миочич. Их поединок будет главным событием вечера.

Материалы по теме
Джонс избегает боя с Аспиналлом. Джон точно заслуживает быть чемпионом в тяжах?
Джонс избегает боя с Аспиналлом. Джон точно заслуживает быть чемпионом в тяжах?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android