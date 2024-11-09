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Джо Роган включил Алекса Перейру в число величайших бойцов в истории ММА

Джо Роган включил Алекса Перейру в число величайших бойцов в истории ММА
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Известный комментатор и стендап-комик Джо Роган считает, что действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра уже входит в число величайших бойцов в истории смешанных единоборств.

«Алекса Перейру следует включить в список потенциально величайших бойцов в истории смешанных единоборств, если посмотреть на список его достижений. Он уже является одним из двойных чемпионов. Алекс добился этого в рекордно короткие сроки и, к тому же, нокаутировал многих чемпионов», — приводит слова Рогана портал The Sports Rush.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (США), Перейра разделил октагон с американцем Халилом Раунтри. Бой завершился победой бразильского бойца техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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