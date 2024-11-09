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Член Зала славы UFC считает, что поединок между Джонсом и Нганну всё ещё может состояться

Член Зала славы UFC считает, что поединок между Джонсом и Нганну всё ещё может состояться
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Член Зала славы UFC Даниэль Кормье считает, что поединок между действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Джоном Джонсом и бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе, а ныне бойцом PFL Фрэнсисом Нганну всё ещё может состояться.

«Если Турки Аль аш-Шейх, Фрэнсис и Джон представят этот бой выгодным, то почему бы и не сделать это? Не говорю, что это точно произойдёт, поскольку Дане не нравится Фрэнсис. Это серьёзная проблема. Но можно ли ставить личные отношения выше бизнеса? Не знаю, согласится ли он. Дана Уайт — один из самых умных и проницательных бизнесменов, которых я когда-либо видел. Если в сделке будет смысл, то бой состоится», — приводит слова Кормье портал BJ Penn.

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