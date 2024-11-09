Олег Фомичёв победил Гаджи Автомата единогласным решением судей на RCC Hard 11

Сегодня, 9 ноября, в Тюмени на турнире RCC Hard 11 состоялся поединок на голых кулаках между российскими бойцами Олегом Фомичёвым и Гаджи Наврузовым, который более известен как Гаджи Автомат. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Фомичёва единогласным решением судей.

Как кулачный боец Наврузов дебютировал в 2020 году и приобрёл известность благодаря выступлениям в организации Top Dog, а после отметился победами в промоушенах Mahatch и Hardcore FC. Всего на его счету девять побед.

Фомичёв в июле 2024 года сенсационно проиграл нокаутом чемпиону промоушена «Наше дело» в тяжёлом весе Мураду Халидову.