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Единственное поражение Джона Джонса может быть отменено — директор Атлетической комиссии

Единственное поражение Джона Джонса может быть отменено — директор Атлетической комиссии
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Директор Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостер не исключил, что единственное поражение действующего обладателя чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Джона Джонса может быть отменено.

«В то время правила были такими, а сейчас — другие. Трудно изменить прошлое. Но я, честно говоря, поддержал бы подобное решение. В то время мне казалось, что есть другие способы справиться с этой ситуацией, а не просто присудить парню поражение. Дисквалификация должна быть последним средством, к которому прибегает рефери. Я буду поддерживать предложение отменить это поражение и признать бой несостоявшимся. Сделать это будет непросто, но мы постараемся», — приводит слова портал Bloody Elbow.

Напомним, единственное поражение в профессиональной карьере Джон Джонс потерпел в бою с Мэттом Хэмиллом, который состоялся 5 декабря 2009 года. Джонс нанёс запрещённый удар локтем 12:6. В результате рефери остановил бой и признал Хэмилла победителем.

Однако с 1 ноября 2024 года в силу вступили новые правила, по которым такой удар больше не считается запрещённым.

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