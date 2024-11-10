Джарон Эннис одолен Карена Чухаджяна и защитил чемпионский пояс

В ночь на 10 ноября в Филадельфии (США) состоялся боксёрский матч-реванш между чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе американцем Джароном Эннисом и украинским претендентом на пояс Кареном Чухаджяном.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Энниса единогласным судейским решением.

Напомним, их первый поединок прошёл в январе 2023 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Эннис. В том матче боксёры дрались за временный пояс IBF, а теперь на кону стоял полновесный титул.

На счету Энниса теперь 33 победы и ни одного поражения. У Чухаджяна — 24 победы и 3 поражения.