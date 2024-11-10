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Карлос Пратес нокаутировал Нила Магни в первом раунде турнира UFC

Карлос Пратес нокаутировал Нила Магни в первом раунде турнира UFC
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В Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 247. В рамках главного события вечера Нил Магни встречался с бразильцем Карлосом Пратесом. Бойцы дрались в рамках полусредней весовой категории.

UFC 2024. UFC Fight Night 247, Лас-Вегас, США
Нил Магни — Карлос Пратес (W)
10 ноября 2024, воскресенье. 05:10 МСК
Нил Магни
Окончено
KO
Карлос Пратес

Поединок завершился досрочной победой Пратеса нокаутом в первом раунде. В профессиональной карьере бразильца теперь 17 побед и 5 поражений. 31-летний боец идёт на серии из девяти побед, в UFC — на серии из четырёх.

Магни потерпел 14-е поражение в карьере. В его активе также 32 победы. Ветерану 37 лет. Это поражение стало для него вторым кряду. В предыдущем бою американец уступил Майклу Моралесу нокаутом в том же первом раунде.

Главные победы Фёдора Емельяненко

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