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Генри Сехудо отреагировал на победу Карлоса Пратеса над Нилом Магни

Генри Сехудо отреагировал на победу Карлоса Пратеса над Нилом Магни
Генри Сехудо
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отреагировал на яркую победу бразильского полусредневеса Карлоса Пратеса над американским ветераном UFC Нилом Магни.

«У Карлоса Пратеса очень светлое будущее в UFC. Полусредневесы, берегитесь», — написал Сехудо на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, в ночь с 9 на 10 ноября в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 247, где в главном событии шоу Пратес одержал победу нокаутом над Магни в концовке первого раунда, срубив его мощнейшим левым хуком в голову.

Для Пратеса эта победа стала уже четвёртой подряд в UFC.

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