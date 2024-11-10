Белал Мухаммад предложил организовать бой Нила Магни против Тони Фергюсона

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад предложил руководству UFC организовать бой двух ветеранов организации, которые в своих последних выступлениях терпят неудачи, — это Нил Магни и бывший обладатель «временного» пояса UFC в лёгком весе Тони Фергюсон.

«Давайте теперь поединок Нила Магни с Тони Фергюсоном», — написал Магни на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 9 на 10 ноября в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 247, где в главном событии шоу бразильский полусредневес Карлос Пратес одержал победу нокаутом в первом раунде над американским ветераном Нилом Магни. Для Магни это поражение стало четвёртым в последних шести поединках.

Что касается Фергюсона, то он находится на серии из восьми поражений.