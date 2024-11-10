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Мигель Берчельт возвращается на ринг 30 ноября в Мексике

Мигель Берчельт возвращается на ринг 30 ноября в Мексике
Мигель Берчельт
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Бывший чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе 32-летний мексиканец Мигель Берчельт возвращается на ринг 30 ноября на родине в Мексике. Соперником экс-чемпиона станет 27-летний аргентинец Мауро Хасан. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Напомним, Берчельт свой последний бой проводил в июле 2024 года и одержал там победу над колумбийцем Джереми Трианой.

Всего же на счету Берчельта 43 проведённых боя, и в 40 из них он одержал победы (36 досрочно) всего при трёх поражениях.

Он удерживал титул чемпиона мира по версии WBC во второй полулёгкой весовой категории в период с января 2017 года по февраль 2021 года, пока не утратил его в бою с Оскаром Вальдесом.

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