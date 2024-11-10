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Чемпион UFC посетил шоу WWE SmackDown

Чемпион UFC посетил шоу WWE SmackDown
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37-летний бразильский профессиональный боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в среднем весе и действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра посетил шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) SmackDown в Баффало, штат Нью-Йорк. Шоу прошло в ночь на 9 ноября.

Фото: Кадр из трансляции

WWE и UFC принадлежат компании TKO Group Holdings. После слияния 12 сентября 2023 года WWE и UFC работают как подразделения бренда TKO.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 6 октября в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 307, Алекс Перейра разделил октагон с топовым американским бойцом Халилом Раунтри. Бой завершился победой бразильского бойца техническим нокаутом в четвёртом раунде. Всего в карьере у Перейры два поражения и 12 побед.

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