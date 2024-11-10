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Карлос Пратес прокомментировал победу над Нилом Магни и рассказал о дальнейших планах

Карлос Пратес прокомментировал победу над Нилом Магни и рассказал о дальнейших планах
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Бразильский полусредневес UFC Карлос Пратес прокомментировал победу над американским ветераном UFC Нилом Магни и рассказал о своих дальнейших планах на карьеру.

«Я прекрасно себя чувствую. Это был незабываемый год для меня и моей карьеры. Я провёл четыре боя за десять месяцев, получив бонусы в трёх из них. Я просто не могу передать словами свои эмоции и описать то, как я счастлив.

Что будет дальше в моей карьере? Мне бы, конечно, хотелось выступить в Австралии, где живёт моя дочка, хотелось бы навестить её заодно. Возможно я прошу слишком много, но мне хочется провести бой с Джеком Делла Маддаленой. Он пока выше меня в рейтингах, но я знаю, что у нас бы получился отличный бой. Ну и я бы хотел сразиться с Джеффом Нилом тоже», — сказал Пратес сразу после боя экс-чемпиону UFC, а также аналитику Майклу Биспингу, находясь в октагоне.

Напомним, Пратес победил Магни нокаутом на последних секундах первого раунда.

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