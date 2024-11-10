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Умар Нурмагомедов рассказал, когда может состояться титульный бой с Двалишвили

Умар Нурмагомедов рассказал, когда может состояться титульный бой с Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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Непобеждённый российский боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов заявил, что не планирует проводить бой с действующим чемпионом UFC в этом весе Мерабом Двалишвили в январе 2025 года, как это планировалось ранее.

«Жду, что скажет UFC. Там есть два варианта – есть возможность, что дадут сразу за пояс, это будет после Рамадана. Титульника с Двалишвили в январе не будет? Его 100 процентов до Рамадана не будет. Это уже у него надо спрашивать почему. Это не связано с тем, что я отказываюсь. Я принимаю бои», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале «Ушатайка».

Отметим, что месяц обязательного мусульманского поста Рамадан в 2025 году завершится 30 марта.

Нурмагомедов свой последний бой провёл в августе 2024 года, где победил единогласным решением судей Кори Сэндхагена. Что касается Двалишвили, он свой предыдущий поединок провёл в сентябре 2024 года, одержав в нём победу над американским экс-чемпионом UFC Шоном О'Мэлли.

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