Шарабутдин Магомедов ответил на вызов Майкла Пейджа

Российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, ответил на вызов британского бойца Майкла Пейджа.

«Майкл Пейдж — очень заряженный парень. Было бы интересно провести с ним бой. Но я бы не стал с ним бороться, а просто бы выполнял свой план на бой и следовал своему стилю. Он с нестандартной стойкой, техничный, но каждый раз, когда я сталкиваюсь в клетке с такими, как он, в итоге я для них оказываюсь неудобным. Уверен, что бой с Пейджем не стал бы исключением», — сказал Шарабутдин в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

Напомним, Магомедов свой последний бой провёл в октябре 2024 года, где он победил нокаутом во втором раунде Армена Петросяна.