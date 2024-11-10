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Умар Нурмагомедов рассказал о желании побить рекорд Хабиба

Умар Нурмагомедов рассказал о желании побить рекорд Хабиба
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Непобеждённый проспект легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов ответил на вопрос по поводу возможности побить рекорд своего брата, экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который завершил карьеру с послужным списком в 29 побед в 29 поединках.

«Я хочу выступать три-четыре раза в год. Каждые три месяца я готов проводить бои и побеждать. Я до сих пор считаю, что буду проводить следующий бой снова с Кори Сэндхагеном. Круче оппонента, чем он, я не вижу в этой весовой категории сейчас. Я считаю, что самое мощное противостояние у меня в будущем будет именно с ним. А другие ребята — это не те, с кем можно нормально побороться.

Ну, например, даже если брать того же Мераба (Двалишвили), скажем, да, у него удивительные кондиции, хорошая выносливость, он очень хорошо проходит всю дистанцию, но с бойцом, который тоже умеет и бороться, и хорошо дышит, ему уже придётся драться, и тогда ему легко точно не будет», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале «Ушатайка».

Напомним, сейчас в активе Умара 18 побед в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся).

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