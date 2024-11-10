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Умар Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке Петра Яна с Фигейреду

Умар Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке Петра Яна с Фигейреду
Умар Нурмагомедов
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Не знающий поражений российский боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов высказался по поводу предстоящего поединка экс-чемпиона UFC в этом дивизионе Петра Яна против экс-чемпиона в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейреду.

«Пётр Ян, безусловно, очень талантливый боец. С этим никто не спорит. Я желаю ему победы. Я очень сильно хочу, чтобы он выиграл в этом бою. Чтобы он сбросил Фигейреду с титульной гонки. Пётр Ян очень хорошо боксирует, хорошо чувствует дистанцию, да и ноги у него неплохие, и клинч, но вместе с этим у него плохая защита.

Борьба у него неплохая, повалить его не всегда легко, но вот в грэпплинге у него есть некоторые дыры, и вот у Фигейредо очень хороший грэпплинг. Он очень хорошо борется и может сколько угодно удерживать своих соперников. Обычно у бразильцев вольной борьбы хорошей не бывает, но Фигейреду исключительный боец», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале «Ушатайка».

Напомним, бой Яна с Фигейреду состоится 23 ноября в Китае на турнире UFC Fight Night 248.

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